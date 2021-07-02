Мариинская больница найдет новую охрану после проникновения в палату торговца китайскими массажерами

Мариинская больница будет искать новое охранное предприятие. С прежним пришлось расстаться из-за длительных проблем и скандала после проникновения в отделение торговца китайскими массажерами.

Проблемы с прежним охранным предприятием начались уже два года назад. Как сообщили в пресс-службе Мариинской больницы, предприятие получило рабочее место, выиграв тендер у Смольного. Эта компания предложила самую низкую цену и выяснилось, что их охранники получают около 1300 рублей за смену. В больнице добавили, что в большинстве своем это охранники из стран СНГ, которые плохо или совсем не говорят на русском языке, передают «Невские новости».

Представители охраны также просили выделить им больше средств, но больница не согласилась. А после инцидента с торговцем китайскими массажерами с предприятием и вовсе решили расстаться. Больница попробует расторгнуть контракт и найти более профессиональную охрану.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациентка Мариинской больницы пожаловалась на продавца массажеров.