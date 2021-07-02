Пожар в квартире на Энергетиков приехали тушить восемь спасателей

В Красногвардейском районе Петербурга рано утром случился квартирный пожар: загорелась кладовка.

По информации главного управления МЧС по городу, жильцы дома №48 по проспекту Энергетиков вызвали оперативные службы в пятницу, 2 июля, в пять часов утра. Они сообщили, что в квартире загорелось подсобное помещение.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире. В кладовке площадью 4 квадратных метра обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Пламя потушили за полчаса. На месте от ведомства работали восемь человек личного состава и две единицы техники. Обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Кораблестроителей локализовали: он мог начаться в китайском ресторане.