Бывшая жена Джонни Деппа стала матерью

Бывшая жена Джонни Деппа стала матерью
Актриса опубликовала снимок с младенцем у себя в Instagram. Фото: instagram.com/amberheard/

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала матерью.

Актриса опубликовала снимок с младенцем у себя в Instagram.

«Она начало моей оставшейся жизни», — написала Херд.

Она рассказала, что 8-го апреля у нее родилась дочь. Девочку она назвала Уна Пейдж. Имя отца не называется.

Как пишет Page Six, ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери. По словам актрисы, она решила стать матерью еще четыре года назад и «хотела сделать это на своих условиях».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе очередного заседания, связанного с разбирательствами актрисы Эмбер Херд с актером Джонни Деппом, в Высоком суде Лондона прочитали одну из личных переписок.

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