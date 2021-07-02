Внедрение QR-кодов и задержание мошенников, продававших поддельные ПЦР-тесты: новая реальность жителей Петербурга?

Власти Северной столицы предложили горожанам получать QR-коды после полного цикла вакцинации, получения отрицательного ПЦР-теста или перенесенного COVID, тем самым заметно встревожив общественность. Вместе с тем, однако, петербуржцев поспешили успокоить: вводить систему QR-кодов, как в Москве, пока не собираются.

После резонансного обращения вице-губернатора Станислава Казарина пресс-служба городской администрации уточнила, что получать QR-коды предлагают лишь тем жителям Петербурга, которые отправляются в регионы, где действует соответствующая система — например, в Москву.

В городе на Неве идея предъявления QR-кодов при посещении заведений общепита или массовых мероприятий пока остается только на стадии обсуждения. Вместе с тем необходимо помнить, что напряженность эпидемиологическая обстановки в Северной столице растет, поэтому ужесточение ограничительных мер — реальная перспектива. В будущем QR-коды могут внедрить даже в парикмахерских и кинотеатрах.

Добавим, что «обойти» подобные меры, приобретя, например, поддельную справку о результатах ПЦР-тестов, опасно. Так, недавно полицийские Петербурга и Ленобласти возбудилаи сразу три уголовных дела по факту продажи фальшивых справок. На Ветеранов правоохранители задержали курьера, у которого при себе было сразу девять недействительных документов: 1800 рублей берут за справку о медотводе от вакцинации, а 500 рублей стоит справка об отсутствии контакта с зараженными.

Аналогичной деятельностью промышляла 30-летняя уроженка Чувашии, которую остановили в районе станции метро «Девяткино». А отрицательные тесты на ковид продавались во Фрунзенском районе города. Все трое стали фигурантами дел о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Реальная ответственность грозит не только изготовителям подобных справок, но и тем, кто их предъявляет.