Шприц, ложка и жгут: на Курляндской обнаружили тело молодого парня

На месте происшествия на Курляндской обнаружен шприц. Фото: pixabay.com

На месте происшествия на Курляндской обнаружен шприц. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Адмиралтейском районе города в коммунальной квартире было найдено бездыханное тело молодого мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 июля в 20:40 поступило сообщение об обнаружении трупа.

Так, в Адмиралтейском районе на улице Курляндская дома 4 было найдено тело.

Когда участковый прибыл на место происшествия, то понял, что мужской труп без внешних признаков насильственной смерти. Потому как рядом с ним находились определенные предметы: шприц, ложка и жгут.

Оказалось, что скончался 28-летний уроженец Сургута. На Курляндской же он арендовал комнату в коммунальной квартире.

Отмечается, что тело нашли на четвертом этаже четырехэтажки, в коммунальной 6-ти комнатной квартире.

В данный момент бездыханное тело мужчины увезли в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в метро «Нарвская» найден труп.