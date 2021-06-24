В Петербурге в метро «Нарвская» найден труп

В Петербурге в метро &#171;Нарвская&#187; найден труп
В метро "Нарвская" нашли труп мужчины. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Кировском районе города был обнаружен труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в 09:00 по адресу площадь Стачек дома 2 нашли бездыханное тело мужчины, которому на вид около 50 лет.

Отмечается, что труп был найден в вестибюле станции метрополитена «Нарвская».

Кроме того, на теле неизвестного мертвого мужчины не было признаков насильственной смерти.

Также известно, что его рост 175 сантиметров, а тип внешности европейский.

ВОлосы у мужчины короткие и темные. Одет он был во все черное: майка, брюки, кроссовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово мужчина закрыл своего знакомого в квартире с двумя бутылками алкоголя. После возращения хозяин квартиры обнаружил труп.

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