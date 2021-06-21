В Кудрово мужчина закрыл своего знакомого в квартире с двумя бутылками алкоголя: по приезде обнаружил труп

В Кудрово мужчина закрыл своего знакомого в квартире с двумя бутылками алкоголя: по приезде обнаружил труп
Труп мужчины найден в Кудрово. Фото: pixabay

В Петербурге во Всеволожском районе города был найден труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 15:00 46-летний мужчина сообщил, что в Кудрово по улице Пражская дома 15, где он и зарегистрирован и проживает, обнаружил труп малознакомого мужчины.

Им оказался неработающий 43-летний уроженец Целиноградской области.

Тело мужчины находилось в комнате в положении лежа на спине на диване. Его руки и ноги были вытянуты вдоль туловища вперед, а глаза и рот открыты.

На погибшем была надета черная тельняшка.

Мужчина, который нашел труп, объяснил, что 16 июня данный гражданин приехал в гости к нему с двумя бутылками крепкого алкоголя и попросил пожить два дня.

Предложение заявитель принял. Потому как сам собирался отправиться к подруге на несколько дней.

Когда хозяин квартиры уходил, то закрыл дверь снаружи.

Позднее же был найден труп без внешних признаков насильственной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями.

Всеволожский район новости СПб труп


 

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