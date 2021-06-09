На заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями

В Ленинградской области в Тосненском районе произошло особо тяжкое преступление.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июня около 8:00 фельдшер скорой помощи сообщил, что в городе Никольское на заброшенном участке садоводства «Лесное-1» с колото-резанным ранением шеи обнаружен труп неизвестной женщины.

Оперативники заметили в указанном месте бездыханное тело 53-летней женщины с признаками насильственной смерти. У погибшей колото-резанное ранение шеи и левой щеки.

На этом же самом участке по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 61-го и 43-х лет, а также 49-летняя женщина. Никто из задержанных не работает и все проживают в городе Никольское.

Оперативники изъяли с места происшествия нож, следы пальцев рук, верхнюю одежду с погибшей женщины.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском.