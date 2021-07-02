Песков: власти не обсуждают введение локдауна

Песков: власти не обсуждают введение локдауна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

На данный момент введение локдауна в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«…локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее»,- цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге темпы вакцинации начинают набирать обороты. В городе появляются новые прививочные пункты, а запасы двух вакцин подходят к концу. Несмотря на это, в городе продолжают вводить новые ограничения.

Дмитрий Песков коронавирус локдаун


 

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