Нехватка двух вакцин и новые ограничения: коронавирус в Петербурге 2 июля

В Петербурге темпы вакцинации начинают набирать обороты. В городе появляются новые прививочные пункты, а запасы двух вакцин подходят к концу. Несмотря на это, в городе продолжают вводить новые ограничения.

По данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирусом в Петербурге заболели 1671 человек. Подтвердили также 101 смерть от новой инфекции.

При этом в комитете по здравоохранению считают, то праздник выпускников «Алые паруса», который в этом году проходил в очном формате, никак не сказался на эпидемиологической ситуации.

Как сообщил глава ведомства Дмитрий Лисовец, больницы Северной столицы начали принимать меньше пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге прививку от коронавируса за неделю сделали более 900 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшее время в Петербурге вакцинируют 600 тысяч мигрантов.

Темпы вакцинации решили ускорить – прививочный пункт открыли в цирке на Фонтанке. Тем, кто пройдет первый этап вакцинации, дадут бесплатный билет.

Статус вакцинации горожане могут проверить в приложении портала Госуслуг.

В городе, тем временем, к концу подходят запасы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Когда будут новые поставки препаратов, в комитете по здравоохранению сказать пока не могут.

Пока в Петербурге вводят новые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Так, сходить в «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» возможно с 10:00 до 18:00. Сохраняется возможность взять экскурсию. При этом группа не должна превышать 20 человек. Выходной день у музеев среда. Подняться на колоннаду Исаакиевского собора можно с 10:00 до 18:00.

Будет действовать ограничение числа посетителей. Вход в музей будет регламентирован временным интервалом в 15 минут. Посетителей просят следовать по обозначенному однонаправленному маршруту осмотра. Отметим, что программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка «Чтобы помнили…» временно недоступны.