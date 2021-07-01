В Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов

В Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В столице мигрантов уже вовсю прививают от коронавируса.

Правительства Санкт-Петербурга планирует в ближайшее время начать массовую вакцинацию от коронавируса среди мигрантов. Ожидается, что прививки сделают 600 тысяч человек. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Он отметил, что на данный момент в городе прорабатываются схемы для вакцинации трудовых мигрантов. По предварительным данным, их будут прививать препаратом «Спутник Лайт», поставки которого ожидаются в городе в ближайшее время.

Напоминаем, что в Москве мигранты уже получили доступ к вакцине. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, платит работодатель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин потребовал организовать вакцинацию чиновников от коронавируса.

вакцинация мигрант новости СПб


 

Новости партнеров
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов
В Петербурге купят квартиры для льготников на 2,3 млрд рублей
Швейцарский футбольный фанат, ставший мемом, получил бесплатный билет в Петербург
Пожару на Кораблестроителей присвоили номер 1БИС
В Новом Свете на протяжении 13 часов тушили незаконную свалку
В Красном Селе два человека из-за жесткого ДТП вылетели из машины
В Старом Петергофе вспыхнуло ремонтируемое здание
В Петербурге присяжные решили судьбу мошенников, которые душили и убивали ...