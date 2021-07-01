В Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В столице мигрантов уже вовсю прививают от коронавируса.

Правительства Санкт-Петербурга планирует в ближайшее время начать массовую вакцинацию от коронавируса среди мигрантов. Ожидается, что прививки сделают 600 тысяч человек. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Он отметил, что на данный момент в городе прорабатываются схемы для вакцинации трудовых мигрантов. По предварительным данным, их будут прививать препаратом «Спутник Лайт», поставки которого ожидаются в городе в ближайшее время.

Напоминаем, что в Москве мигранты уже получили доступ к вакцине. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, платит работодатель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин потребовал организовать вакцинацию чиновников от коронавируса.