Мишустин потребовал организовать вакцинацию чиновников от коронавируса

Мишустин потребовал организовать вакцинацию чиновников от коронавируса
Мишустин и сам успел переболеть коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Речь идет не о принуждении, а об организации процесса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Также, если необходимо, должны быть созданы условия для ревакцинации. Об этом пишет РБК.

Известно, что речи о принуждении кого-либо не идет. Напоминаем, что в Ленинградской области чиновники без прививок вынуждены перейти на удаленную работу. В Санкт-Петербурге надеются, что к 15 августу удастся привить 65% сотрудников Смольного. Губернатор Александр Беглов уже во второй раз сделал прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прививку от коронавируса сделали более 900 тысяч человек.

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