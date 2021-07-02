Комитет по здравоохранению оценил влияние «Алых парусов» на заболеваемость COVID-19

Праздник выпускников «Алые паруса», который в этом году прошел в офлайн-формате, не отразился на заболеваемости COVID-19 в городе на Неве.

Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, заболеваемость коронавирусом среди молодежи после «Алых парусов», наоборот, начала снижаться. Сократилось и количество больных среди взрослой группы населения.

По словам чиновника, праздник выпускников никак не отразился на числе заболевших детей, подростков и молодых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга рассказал, почему в пандемию провели «Алые паруса». При том, что в прошлом году смотреть на бриг и салюты выпускники могли лишь по телевизору из-за риска распространения инфекции.