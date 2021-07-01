Музеи Петербурга вводят ограничения из-за коронавируса

Петербургские музеи временно вводят новые правила посещения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщается на официальном сайте «Исаакиевского собора». Приём посетителей:

Так, сходить в «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» возможно с 10:00 до 18:00. Сохраняется возможность взять экскурсию. При этом группа не должна превышать 20 человек. Выходной день у музеев среда.

Подняться на колоннаду Исаакиевского собора можно с 10:00 до 18:00, выходных же нет.

Отмечается, что теперь действует ограничение числа посетителей. Вход в музей будет регламентирован временным интервалом в 15 минут.

Возможны более длинные интервалы, в связи с заполняемостью музеев.

Администрация музеев просит использовать маски и соблюдать дистанцию. А также идти по обозначенному однонаправленному маршруту осмотра.

На территории музеев установлены санитайзеры.

Стоит заметить, что программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка «Чтобы помнили…» временно недоступны.

Массовые мероприятия в музее вновь начнут проходить, когда снимут все ограничительные меры.

Отмечается, что стоимость билетов и льгот остаются без изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава «Петергофа» рассказала, как музей работал в пандемию.