Глава «Петергофа» рассказала, как музей работал в пандемию

Елена Кальницкая заявила, что ситуация музея-заповедника была очень специфичной. Фото: ГМЗ Петергоф

Елена Кальницкая заявила, что ситуация музея-заповедника была очень специфичной. Фото: ГМЗ Петергоф

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о жизни Петергофа в пандемию.

На форуме журналисты попросили Кальницкую дать оценку того, что произошло с «Петергофом» в пандемию. Кальницкая в ответ заявила, что ситуация музея-заповедника была очень специфичной.

«Мы были практически самым успешным музеем страны. У нас был огромный доход, у нас было 6,5 млн посетителей на окончание 2019 года. И мы старались выстроить разумную логистику хозяйствования. Мы огромное количество реставрации делали и за свой счет, и за 50 на 50 с Министерством культуры. У нас очень хорошо получалось услышать друг друга, договориться», — заявила гендиректор «Петергофа».

Она добавила, что когда пандемия началась, все испытали огромный ужас.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Богомолов заявил на ПМЭФ, что пандемия была полезна для культуры.