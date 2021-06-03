Богомолов на ПМЭФ: пандемия была полезна для культуры

Богомолов на ПМЭФ: пандемия была полезна для культуры
Богомолов отметил, что люди, которые смотрят спектакли на экранах, получают искаженное представление. Фото: Gazeta.SPb

Российский театральный режиссёр, актер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Богомолова, переход в онлайн позволил «архивировать» различные спектакли.

«Было бы круто, если бы мы могли сегодня посмотреть спектакли Станиславского и так далее, но мы не можем, потому что не было соответствующих технологий. А сейчас это становится возможно», — считает режиссер.

Однако он признал, что с другой стороны это было некое уничтожение самой энергии театра. Богомолов отметил, что люди, которые смотрят спектакли на экранах, получают искаженное представление. Он назвал это суррогатом театров.

По его мнению, актеры, которые играли в онлайн-спектаклях, работали не в угоду залов и не подстраиваясь под вкусы зрителей, а работали «на искусство». Зал перестает быть для актеров «энергетической подпиткой». Они перестали зависеть от реакции зала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии.

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