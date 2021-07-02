Черчесов: «За Кокориным пока не следим»

Черчесов: «За Кокориным пока не следим»
Александр Кокорин. Фото: @acffiorentina

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что тренерский штаб национальной команды не следит за нападающим итальянской «Фиорентины» Александром Кокориным.

«За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Мы знаем, где он. Из «Сочи» попасть ему в сборную было бы легче, чем из «Фиорентины», — цитирует тренера ТАСС.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее выступал за «Спартак» и петербургский «Зенит», также успел поиграть в «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.

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