Ушел из жизни народный артист СССР Николай Сличенко

В возрасте 86 лет скончался актер, режиссер, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко.

Так, 2 июля не стало легенды советского кино. Известно, что ранее Николай Сличенко попал в больницу, в отделение реанимации. Об этом сообщается на официальном сайте театра, где режиссер был худруком.

Артист ушел из жизни на 87-м году жизни. В театре написали трогательный пост, посвященный Николаю Сличенко.

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — заявили в театре.

Однако, почему умер артиста неизвестно. О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позже.

Николай Сличенко появился на свет в 1934 году в Белгороде. Он был художественным руководителем театра «Ромэн» почти 45 лет, с 1977-го года.

Актера все помнят по ролями в картинах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «В дождь и в солнце» «Похищение», «Холод», «Трудное счастье», «Олеко Дундич».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко.