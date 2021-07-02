Ушел из жизни народный артист СССР Николай Сличенко

Ушел из жизни народный артист СССР Николай Сличенко
Николай Сличенко ушел из жизни. Фото: скриншот на сайте театра "Ромэн"

В возрасте 86 лет скончался актер, режиссер, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко.

Так, 2 июля не стало легенды советского кино. Известно, что ранее Николай Сличенко попал в больницу, в отделение реанимации. Об этом сообщается на официальном сайте театра, где режиссер был худруком.

Артист ушел из жизни на 87-м году жизни. В театре написали трогательный пост, посвященный Николаю Сличенко.

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — заявили в театре.

Однако, почему умер артиста неизвестно. О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позже.

Николай Сличенко появился на свет в 1934 году в Белгороде. Он был художественным руководителем театра «Ромэн» почти 45 лет, с 1977-го года.

Актера все помнят по ролями в картинах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «В дождь и в солнце» «Похищение», «Холод», «Трудное счастье», «Олеко Дундич».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко.

народный артист николай сличенко режиссер смерть


 

Новости партнеров
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения
Куда сходить в Петербурге на выходных – День Достоевского и дачные сезоны
Легковушка впечатала велосипедиста в забор на Уральской улице
Петербурженка пытается через суд добиться от Комздрава лекарства за 9 млн ...
Ушел из жизни народный артист СССР Николай Сличенко
Концерт «Ногу свело!» в Петербурге перенесли. Покровский во всем винит Билана
В Башкирии ребенок задохнулся в холодильнике, когда играл в прятки
Ремонт на коммуникациях перекроет движение в Приморском районе