В Калининском районе водитель мопеда сбил ребенка

В Калининском районе водитель мопеда сбил ребенка
Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге сотрудники ГИБДД разыскивают мужчину, который на мопеде сбил ребёнка.

Инцидент произошел 30 июня в Калининском районе на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, сообщается в группе «Дорожный инспектор» соцсети «Вконтакте».

Мужчина, на вид 38-43, ростом под 190 см на мопеде повернув левого на улицу Верности, где сбил шестилетнего ребенка, переходящего с мамой улицу Верности по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего, с места ДТП скрылся. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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