В Петербурге скончалась порноактриса

В Петербурге скончалась порноактриса
Кристина Лисина - порноактриса. Фото: скриншот Instagram

В Северной столице ушла из жизни молодая девушка — Кристина Лисина, являющаяся российской порноактрисой.

О том, что актрисы особого жанра больше нет в живых рассказал ее молодой человек в социальной сети Instagram.

Парень Кристины Лисиной написал, что 29 июня не стало его девушки, которая была известна под псевдонимом «Kris the foxx».

Молодой человек, страдая по девушке, опубликовал несколько фотографий и видеозаписей. Кроме этого он отметил, что на похороны требуется 70-80 тыс. рублей, тем самым призывая всех неравнодушных помочь собрать деньги.

Прочие подробности случившегося парень не стал раскрывать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из башни в «Москва-Сити» с 86 этажа выпала девушка.

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