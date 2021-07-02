В Петербурге скончалась порноактриса

В Северной столице ушла из жизни молодая девушка — Кристина Лисина, являющаяся российской порноактрисой.

О том, что актрисы особого жанра больше нет в живых рассказал ее молодой человек в социальной сети Instagram.

Парень Кристины Лисиной написал, что 29 июня не стало его девушки, которая была известна под псевдонимом «Kris the foxx».

Молодой человек, страдая по девушке, опубликовал несколько фотографий и видеозаписей. Кроме этого он отметил, что на похороны требуется 70-80 тыс. рублей, тем самым призывая всех неравнодушных помочь собрать деньги.

Прочие подробности случившегося парень не стал раскрывать.

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