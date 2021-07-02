Пожар на подстанции в Московском районе лишил света петербуржцев

Над вопросом отключения электричества в Московском районе продолжают работать. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Над вопросом отключения электричества в Московском районе продолжают работать. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Жители нескольких домов в Московском районе Северной столицы сидят без света сегодня в пятницу, 2 июля.

Так, специалисты пытаются решить вопрос с электроснабжением после пожара на подстанции, сообщает «Фонтанка».

По мнению жителя района, света нет в нескольких десятках домов.

«Целый квартал. Космонавтов — Орджоникидзе — Звездная — Витебский. Порядка тридцати домов».

Отмечается, что вскоре будет восстановлена подача электричества.

Напомним, что кирпичную трансформаторную подстанцию на проспекте Космонавтов проливали 15 пожарных более 40 минут.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 июля в 15:23 сотрудникам пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по проспекту Космонавтов дома 80 корпуса 1.

Оказалось, что в одноэтажной, кирпичной трансформаторной подстанции горела обстановка на площади 24 квадратных метров. Возгорание получилось ликвидировать только через 42 минуты.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава. При этом пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера.