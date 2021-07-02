ВРИО главы комитета по природопользованию в Петербурге стал Александр Кучаев

ВРИО главы комитета по природопользованию в Петербурге стал Александр Кучаев
Заместитель председателя Александр Кучаев стал ВРИО главы комитета по природопользованию в Петербурге. Фото: Pixabay

Так как Денис Беляев был освобожден от должности председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, то временно исполняющим обязанности был назначен Александр Кучаев.

Пресс-служба губернатора Петербурга сообщает, что правительство Северной столицы 2 июля освободило от должности председателя комитета по природопользованию Дениса Беляева.

Теперь же на эту должность ВРИО был назначен заместитель председателя комитета Александр Кучаев.

Свои обязанности он начнет исполнять уже завтра, с 3 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете.

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