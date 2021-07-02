В Московском районе петербуржцам вернули свет, отключение которого было вызвано пожаром

В Московском районе петербуржцам вернули свет, отключение которого было вызвано пожаром
Петербуржцам на юге города вернули электричество. Фото: pixabay.com

Специалисты «Ленэнерго» довольно быстро восстановили электроснабжение в Московском районе, где из-за пожара был отключен свет в нескольких десятках домов, сообщает 78.ru.

Жители нескольких домов в Московском районе Северной столицы остались без света сегодня в пятницу, 2 июля.

Напомним, что кирпичную трансформаторную подстанцию на проспекте Космонавтов проливали 15 пожарных более 40 минут.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 июля в 15:23 сотрудникам пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по проспекту Космонавтов дома 80 корпуса 1.

Оказалось, что в одноэтажной, кирпичной трансформаторной подстанции горела обстановка на площади 24 квадратных метров. Возгорание получилось ликвидировать только через 42 минуты.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава. При этом пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в течение шести часов ночью в городе Сосновый Бор отключали электричество.

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