На Кирочной дом Александрова признали региональным памятником

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров решил, что«Дом А.М. Александрова» будет включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.
Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.
Дом, находящийся по улице Кирочная дома 19 лит. А стал памятником регионального значения.
Отмечается, что здание возвели в 1914-1915 годы для потомственного почетного гражданина A.M. Александрова. Проектом руководил гражданский инженер Владимир Иванов. Дом построен в стиле неоклассицизм периода модерн.
В свое время дом сменил с десяток хозяев. В данный момент здание является жилым.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге на «Авито» продают под разборку старинную печь в доходном доме — общественность возмущена, но КГИОП бессилен.