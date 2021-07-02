На Кирочной дом Александрова признали региональным памятником

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров решил, что«Дом А.М. Александрова» будет включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

Дом, находящийся по улице Кирочная дома 19 лит. А стал памятником регионального значения.

Отмечается, что здание возвели в 1914-1915 годы для потомственного почетного гражданина A.M. Александрова. Проектом руководил гражданский инженер Владимир Иванов. Дом построен в стиле неоклассицизм периода модерн.

В свое время дом сменил с десяток хозяев. В данный момент здание является жилым.

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