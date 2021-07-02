Камеры засняли лица похитителей смартфона в сервисном центре в Кудрово

Камеры засняли лица похитителей смартфона в сервисном центре в Кудрово
Мужчины вынесли из сервисного центра смартфон. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В сервисном центре на Австрийской улице в Кудрово камеры наблюдения зафиксировали похищение смартфона.

Сотрудники пострадавшей организации рассказали о случившемся в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, что работник сервисного центра отошел в соседнее помещение, оставив рабочее место без присмотра. Через некоторое время в помещение зашли двое неизвестных. Посетители взяли лежащий на виду смартфон и не спеша вышли на улицу.

Сотрудники центра отметили, что намерены обратиться за помощью к правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди белого дня на Заневском похитили три смартфона. Злоумышленник вежливо поздоровался с консультантом, а затем разбил витрину с телефонами, взял четыре смартфона и бросился бежать.

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