Среди белого дня хромой мужчина забрал себе чужую собаку на улице Академика Бойкова

Среди белого дня хромой мужчина забрал себе чужую собаку на улице Академика Бойкова
Собаку сняли с поводка на улице Академика Байкова. Фото: unsplash

В Петербурге в Калининском районе города произошел неприятный инцидент — хромой мужчина отвязал чужую собаку рядом с поликлиникой и ушел с ней в неизвестном направлении.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 2 июля в Калининском районе на улице Академика Байкова примерно в 12:30 мужчина увел чужую собаку с собой.

Отмечается, что животное было привязано к забору и мирно ждало хозяина.

На видео кадрах заметна странная походка мужчины. Он хромает.

При этом пользователи Сети переживают за собаку породы хаски. Потому что, по мнению комментаторов, мужчина, забравший собаку, либо находился в состоянии алкогольного опьянения, либо имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В любом случае собака в опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области дети стали свидетелями того, как огромный алабай загрыз маленького йорка.

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