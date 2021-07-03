УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остался доволен тем, как Петербург принял матчи Евро-2020. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления [у УЕФА от матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге] хорошие… Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркете, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке», — цитирует его ТАСС.

Накануне Испания обыграла сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче Евро-2020, который прошел в Санкт-Петербурге. Команда Луиса Энрике одержала победу в серии пенальти (3:1).

Матч состоялся в пятницу, 2 июля, на «Газпром Арене». Эта встреча Евро-2020 стала последней для Северной столицы. В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 июня в городе открылось третье общественное пространство, где поклонники футбола, помимо стадиона, могли собраться все вместе и посмотреть игру.