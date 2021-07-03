Спасатели потушили крышу здания на набережной Обводного

В субботу, 3 июля, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил крышу неэксплуатируемого здания, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На набережной Обводного канала, 64, корпус 1, загорелась крыша. Сообщение о пожаре поступило в 16:49. Справиться с огнем удалось в 17:45.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.