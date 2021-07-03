Испанский болельщик прыгнул в канал Грибоедова после победы своей сборной

После веселой ночи один из фанатов прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Фото: google.maps

После веселой ночи один из фанатов прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Фото: google.maps

Испанские болельщики вовсю празднуют победу своей сборной и ее выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу. После матча один из пьяных болельщиков решил отметить победу Испании в канале Грибоедова.

Испания сыграла со Швейцарией накануне на стадионе «Газпром Арена». По итогам испанцы обыграли противников в серии пенальти. Испанские болельщики отмечали выход сборной в полуфинал всю ночь.

Как сообщает «Мойка78», после веселой ночи один из фанатов прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Своим купанием он помешал движению прогулочного катера. Капитан сначала бросился на помощь, но понял, что она болельщику особо и не нужна. Петербуржец выругался и поехал дальше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020.