Испанский болельщик прыгнул в канал Грибоедова после победы своей сборной

Испанский болельщик прыгнул в канал Грибоедова после победы своей сборной
После веселой ночи один из фанатов прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Фото: google.maps

Испанские болельщики вовсю празднуют победу своей сборной и ее выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу. После матча один из пьяных болельщиков решил отметить победу Испании в канале Грибоедова.

Испания сыграла со Швейцарией накануне на стадионе «Газпром Арена». По итогам испанцы обыграли противников в серии пенальти. Испанские болельщики отмечали выход сборной в полуфинал всю ночь.

Как сообщает «Мойка78», после веселой ночи один из фанатов прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Своим купанием он помешал движению прогулочного катера. Капитан сначала бросился на помощь, но понял, что она болельщику особо и не нужна. Петербуржец выругался и поехал дальше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020.

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