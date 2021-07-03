Из горящего гаража в Гатчинском районе достали тело женщины

Пожар в гаражном кооперативе в Гатчинском районе случился сегодня днем, 3 июля. В огне погиб один человек.

Все произошло в городе Коммунар. Оперативные службы получили информацию о пожаре в 15:35. Огонь охватил 6 квадратных метров обстановки в гараже. На месте происшествия работала дежурная смена 103 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. С пожаром справились в 16:09.

По данным 78.ru, при разборе завалов пожарные нашли останки погибшей женщины. Она лежала на кровати. Предварительной причиной пожара называют непотушенную сигарету. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили крышу здания на набережной Обводного. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.