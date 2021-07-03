Евросоюз запретил торговлю одноразовым пластиком

Евросоюз запретил торговлю одноразовым пластиком
К 3 июля все страны ЕС были обязаны убрать пластик с рынка. Фото: Рixabay

С 3 июля в странах Евросоюза запрещено торговать одноразовой пластиковой посудой, трубочками и ватными палочками.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс написал в Twitter, что с 3 июля Европа попрощалась с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, трубочками для питься, палочками для воздушных шариков, ватными палочками. Под запрет также попали контейнеры для еды и напитков из пенополистирола и другие пластиковые товары.

Подготовка к запрету на одноразовую пластиковую продукцию началась с 2019 года. А к 3 июля все страны ЕС были обязаны убрать пластик с рынка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду. Планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов.

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