В Минздраве не знают, насколько хорошо вакцины защищают от заражения COVID-19

Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты привившихся от коронавируса от заражения инфекцией.
Согласно временным методическим рекомендациям, опубликованным на сайте Минздрава, уровень защиты вакцинированных пациентов от заражения коронавирусом до сих пор неизвестен. В связи с этим ведомство порекомендовало соблюдать противоэпидемические меры и продолжать носить маски. Также в министерстве добавили, что прививки могут спасти от смерти и тяжелого течения ковида в случае заболевания.
«В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин», — заявили в Минздраве.
Также россиянам напомнили о важности своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и уровня антител.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от коронавируса другим препаратом.