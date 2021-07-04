Летний сад открывает выставку малых музеев Ленобласти

В Летнем саду с 4 по 12 июля состоится выставка, которая посвящена малым музеям Ленинградской области.

Об этом сообщает «Петербургский дневник», уточняя, что проект был создан при поддержке Ассоциации краеведов Ленобласти и Русского музея.

Публика более детально узнает о самых значимых, культурных и исторических достопримечательностях 47 региона.

Со слов организаторов, выставка представляется в виде витрины туристических объектов региона. Это поможет каждому выбрать интересные именно для него места и получить по ним достоверную информацию.

Кроме того гостям сада предоставится возможность увидеть новые экологические и культурные маршруты.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в здании Дома Радио открыли новое выставочное пространство — «Летняя выставка». Куратор выставки — российский искусствовед, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.