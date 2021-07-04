На проспекте Большевиков подожгли раздражающую машину

На проспекте Большевиков тушили машину. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На проспекте Большевиков тушили машину. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — поджог автомобиля.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 3 июля.

В Невском районе Северной столицы во дворе по проспекту Большевиков дома 3 корпуса 1 горела припаркованная красная машина.

По словам пользователя в Сети, в 22:07 неизвестные мужчины устроили поджог.

Судя по фото, автомобиль довольно старый. В комментариях в группе предполагают, что машина заброшенная, то есть давно стоит и на ней никто не ездит. При этом, допускают, что припаркованная машина, которая никуда не выезжает, просто раздражала соседей.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и ликвидировали возгорание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга сгорела машина. Автомобиль был марки «ВАЗ».