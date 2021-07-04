На проспекте Большевиков подожгли раздражающую машину

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — поджог автомобиля.
Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 3 июля.
В Невском районе Северной столицы во дворе по проспекту Большевиков дома 3 корпуса 1 горела припаркованная красная машина.
По словам пользователя в Сети, в 22:07 неизвестные мужчины устроили поджог.
Судя по фото, автомобиль довольно старый. В комментариях в группе предполагают, что машина заброшенная, то есть давно стоит и на ней никто не ездит. При этом, допускают, что припаркованная машина, которая никуда не выезжает, просто раздражала соседей.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и ликвидировали возгорание.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга сгорела машина. Автомобиль был марки «ВАЗ».