В Петербурге экономическая полиция «взяла» еще троих курьеров, доставляющих поддельные медсправки

В Петербурге в Выборгском районе полиции удалось задержать троих курьеров, которые продавали поддельные медсправки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Молодые люди зарабатывали себе на кусок хлеба тем, что торговали медсправками, связанными с коронавирусной инфекцией.
Экономическая полиция района провела серию оперативно-розыскных мероприятий под названием «проверочная закупка».
Так, 25 июня был задержан 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он продавал поддельные справки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
К тому же, 1 июля экономическая полиция поймала еще двух курьеров. Один из них передавал клиенты справку, согласно которой была проведена вакцинация против ковида, другой же отдавал документ, в котором подтверждалось отсутствие коронавирусной инфекции.
По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге правоохранители решили провести операцию с целью выявления фактов продажи фальшивых ковидных справок.