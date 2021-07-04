В Петербурге экономическая полиция «взяла» еще троих курьеров, доставляющих поддельные медсправки

В Петербурге экономическая полиция &#171;взяла&#187; еще троих курьеров, доставляющих поддельные медсправки
Полиция Петербурга поймала курьера, доставляющего поддельные справки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в Выборгском районе полиции удалось задержать троих курьеров, которые продавали поддельные медсправки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Молодые люди зарабатывали себе на кусок хлеба тем, что торговали медсправками, связанными с коронавирусной инфекцией.

Экономическая полиция района провела серию оперативно-розыскных мероприятий под названием «проверочная закупка».

Так, 25 июня был задержан 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он продавал поддельные справки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

К тому же, 1 июля экономическая полиция поймала еще двух курьеров. Один из них передавал клиенты справку, согласно которой была проведена вакцинация против ковида, другой же отдавал документ, в котором подтверждалось отсутствие коронавирусной инфекции.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге правоохранители решили провести операцию с целью выявления фактов продажи фальшивых ковидных справок.

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