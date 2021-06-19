Правоохранители с поличным задержали причастных к поддельным ковидным справкам

Правоохранители с поличным задержали причастных к поддельным ковидным справкам
Поддельные ковидные справки распространяют в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранители решили провести операцию с целью выявления фактов продажи фальшивых ковидных справок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

17 и 18 июня в Северной столице оперативно-профилактические мероприятия выявили факты торговли поддельными медицинскими документами.

Полиция сделала проверочные закупки. Таким образом за два дня установили пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города.

Установлено, что заказывали фальшивки через Интернет. Назначалось время, место и оплата.

У продавцов был большой выбор товара: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации. Стоимость составляла около 2000-2500 рублей.

Отмечается, что в Калининском районе полиция задержала автомобиль, в багажнике которого был разнообразный выбор бланков медицинских документов и печатей медучреждений. Торговец подделками признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Помимо этого, силовики задержали с поличным троих курьеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки почти 8 тыс. петербуржцев сделали первый укол от COVID-19.

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