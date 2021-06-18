За сутки почти 8 тыс. петербуржцев сделали первый укол от COVID-19

За сутки в Петербурге привилось 7 956 человек. Фото: unsplash

За сутки в Петербурге привилось 7 956 человек. Фото: unsplash

В течение последних суток в Северной столице первую прививку против коронавируса сделали 7 956 человек, а вторую – 5 663. Об этом стало известно из информационной справки Смольного.

Всего в городе на Неве привито от коронавируса 778 047 человек, из них 654 85 горожан уже закончили свой цикл вакцинации.

Вакцины в Северной столице остается 109 895 комплектов доз. При этом работают 134 стационарных и 25 мобильных прививочных пункта.

Напомним, что председатель комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге Дмитрий Лисовец считает, что в городе на Неве все же могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19.