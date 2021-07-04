Таксист предложил петербурженке «сделать приятное» вместо оплаты

Таксист предложил петербурженке «сделать приятное» вместо оплаты
Тогда девушка не растерялась — включила камеру и запечатлела разговор об интим-услуге на видео. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге таксист предложил пассажирке «сделать приятное» вместо оплаты.

Инцидент произошел между молодой петербурженкой и водителем «Яндекс.Такси». Мужчина предложил пассажирке вместо оплаты поездки, а это 350 рублей, сделать ему «приятное». Тогда девушка не растерялась — включила камеру и запечатлела разговор об интим-услуге на видео. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где оно и было опубликовано.

На кадрах практически ничего не видно, но хорошо слышно, что подразумеваются оральные ласки. О случившемся девушка сообщила в сервис «Яндекс. Такси».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Северной столицы. Накануне ночью в Колпинском районе доставщик еды нарвался на неприятности. На Тверской улице яркая зелёная форма привлекла внимание мужской компании.

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