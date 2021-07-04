Стало известно, когда Беглов проведет прямую линию с петербуржцами

Прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым состоится в сентябре. Об этом глава города сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Планирую провести первую такую линию в сентябре. Сверим часы – обсудим самые важные вопросы, которые требуют внимания правительства города»,- отметил он.

По словам Беглова, вице-губернаторы города будут проводить такие линии каждый месяц.

«В ежедневном режиме продолжим общаться с вами на моей страничке, плюс добавим возможность звонков в прямой эфир еженедельной передачи «Новый взгляд с Александром Бегловым» на 78 канале»,- добавил губернатор Петербурга.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает, что проводить «Прямые линии» следует главам всех регионов.По его словам, подобное прямое общение важно, поскольку граждане могут задать лично вопросы первому лицу. Он также подчеркнул, что такой формат общения полезен, поскольку позволяет получить выборку наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стартовала «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В течение нескольких часов россияне смогут задавать вопросы главе государства. Всего к «Прямой линии» поступило более 700 тысяч вопросов.