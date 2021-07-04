Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от ковида

Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от ковида
Прививка становится доступнее с каждым днем. Фото: pixabay.com

В Омской области объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для отдельных категорий жителей. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Это касается тех, кто работает в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ.

Вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих. Отмечается, что руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом вакцины до 31 июля, а до 28 августа – вторым.

Напомним, в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию. Например, в Бурятии привиты должны быть не менее 60% сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения, социальных и культурных учреждений, транспорта, ЖКХ, сферы обслуживания, а также студенты и люди старше 65 лет. Подобные меры действуют в Москве и ряде других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скоро в России начнут прививать и иностранцев. Они смогут вакцинироваться платно. Подготовить доклад о ходе организации такой услуги поручил президент Владимир Путин.

ковид коронавирус омская область


 

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