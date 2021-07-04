В России стало больше инфекционных и паразитарных заболеваний

, в 2020 году в РФ зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний. Фото: pixabay

, в 2020 году в РФ зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний. Фото: pixabay

В России в прошлом году число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выросло на 13% по сравнению с годом ранее.

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в РФ зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний.

Экономический ущерб, нанесенный инфекционной патологией, в прошлом году вырос на 2,57%, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.