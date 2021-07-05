В Минздраве заявили, что вакцинация «Спутником V» не провоцирует бесплодие

В Минздраве заявили, что вакцинация &#171;Спутником V&#187; не провоцирует бесплодие
По предварительным данным, вакцина "Спутник V" не оказывает негативного влияния на фертильность у людей. Фото: правительство Ленобласти

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на репродуктивную систему женщин и мужчин, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора Центра им. Кулакова Наталия Долгушина.

По предварительным данным, вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на фертильность у людей. На текущий момент исследователи проанализировали данные 99 человек: 54 женщин и 45 мужчин. Нарушений у них не наблюдается, рассказала специалист в беседе с «Известиями».

Всего в исследовании участвуют 200 женщин и 200 мужчин репродуктивного возраста. Перед вакцинированием у женщин оценивают овариальный резерв, исследуют иммунный статус, уровень антител, а также проводится УЗИ малого таза, а у мужчин проверяют параметры сперматогенеза. Спустя 90 дней после прививки у добровольцев исследуют те же показатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса.

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