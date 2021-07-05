Росгвардейцы нашли потерявшегося во время матча Евро-2020 мальчика

Росгвардейцы нашли потерявшегося во время матча Евро-2020 мальчика
Ребенок отстал от родителей в толпе. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Сотрудники Росгвардии вернули родителям ребенка, потерявшегося во время одного из матчей чемпионата Европы по футболу на стадионе «Санкт-Петербург».

Ребенок отстал от родителей в толпе. Взрослые пытались самостоятельно разыскать мальчика, однако попытка успехом на увенчалась. Положение осложнялось тем, что юный болельщик не владел русским языком.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, на помощь мальчику пришел патруль ОМОНа. Правоохранителям понадобилось совсем немного времени, чтобы найти мальчика и вернуть его родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футбольная фан-зона на Дворцовой площади будет работать до завершения чемпионата Европы по футболу. Демонтаж начнется после финального матча.

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