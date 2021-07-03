Символика Евро-2020 пропадет из Петербурга через два дня после финала

Футбольная фан-зона на Дворцовой площади будет работать до завершения чемпионата Европы по футболу. Демонтаж начнется после финального матча.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городского вице-губернатора Бориса Пиотровского, фан-зона будет доступна для болельщиков до финального матча Евро-2020, который состоится через неделю, 11 июля. Всю символику чемпионата в Северной столице начнут убирать спустя два дня после окончания чемпионата — 13 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Эрмитаже заявили, что фан-зона на Дворцовой площади не отвечает петербургским традициям. В музее считают, что к Дворцовой площади необходимо относиться с уважением. По мнению работников Эрмитажа, организаторов спортивных мероприятий интересует не сам спорт, а доход от мероприятий.