В Эрмитаже заявили, что фан-зона на Дворцовой площади не отвечает традициям Петербурга

Эрмитаж заявил об «оккупации» из-за фан-зоны Евро на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto

Эрмитаж заявил об «оккупации» из-за фан-зоны Евро на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto

В музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства думают, что к Дворцовой площади необходимо обращаться с уважением.

Так, в пятницу, 2 июля, на официальной странице Эрмитажа в социальных сетях «Вконтакте» работники музея пояснили, что фан-зона на Дворцовой площади «не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу».

Администрации Северной столицы и самому Эрмитажу пришлось приложить руку к тому, чтобы фан-зона не производила довольно сильного оскорбительного эффекта.

Несмотря на это, в ходе давления со стороны УЕФА порядка десяти дней архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет все-таки взят передвижным «парком культуры и отдыха».

Работники Эрмитажа думают, что довольно часто спортивных организаций интересует не сам спорт, а мероприятия, которые приносят немалый доход.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как болельщики заполонили фан-зону ЕВРО-2020 на Дворцовой площади.