Обязательная вакцинация и угроза локдауна: последнее о COVID-19 в России

Обязательная вакцинация и угроза локдауна: последнее о COVID-19 в России
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России регион за регионом вводит обязательную вакцинацию от коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в стране, тем временем, оставляет желать лучшего. Специалисты не исключают введение локдауна.

Омская область объявила обязательную вакцинацию от коронавируса. Привиться должны будут отдельные категории жителей. Это касается тех, кто работает в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ. Вакцинацию придется также пройти работникам просветительских мероприятий и госслужащим.

Напомним, что первым регионом с обязательной вакцинацией стала Якутия. Подобные меры действуют в Москве и ряде других регионов.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный мил о вакцинации. По его словам, россияне не должны бояться антитело-зависимого усиления инфекции после прививки от COVID-19. Он уточнил, что во время кампании по вакцинации населения от коронавируса не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов не исключил введение локдауна из-за эпидемиологической обстановки. Ограничения, по его мнению, начнут вводить уже к середине июля, если принятые меры не принесут результата.

Отметим, что в настоящее время в России зафиксировали более 5,5 млн случаев заболевания.

Экономика России потеряла триллионы рублей из-за новой коронавирусной инфекции. Ущерб от пандемии в прошлом году составил 997 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем от других инфекционных заболеваний.

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