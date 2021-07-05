В Сестрорецке третий час тушат цех по деревообработке: горит 840 «квадратов»

Пожарные борются с огнем уже почти три часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожарные борются с огнем уже почти три часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В 9:17 понедельника, 5 июля, дежурному Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу поступила информация о возгорании в Сестрорецке. Пожар произошел на территории цеха деревообработки.

Местом происшествия стало предприятие на Аэродромной улице, 15. Сначала спасатели предполагали, что горит ангар, но впоследствии выяснилось, что огонь охватил полностью цех деревообработки площадью 450 квадратных метров. Пожару присвоили номер 1БИС, так как МЧСники опасались распространения пламени на соседние постройки. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава.

В 9:43 ранг пожара повысили до №2, число техники и спасателей увеличилось до 12 единиц и 47 человек. Также в МЧС уточнили, что площадь возгорания увеличилась почти вдвое — до 840 «квадратов». Помимо цеха горят 300-метровая пилорам и пристройка площадью 90 кв. м. Кроме того, в процессе тушения у пилорамы и цеха обрушилась кровля.

Уже в 10:30 ранг пожара снизилис до №1БИС, а в 11:15 — до первого номера. Тем не менее, справится с огнем к 11:47 спасателям еще не удалось.

Фото- и видеоматериалов с места происшествия пока нет, но участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» считают, что причиной возгорания и сильного распространения пламени стали «грубейшие нарушения пожарной безопасности».