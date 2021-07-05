Автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар на Афонской

Автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар на Афонской
ДТП на Афонской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Афонской улице в Петербурге легковой автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, у дома №2. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У Тайоты не задалось утро понедельника», — написал автор записи.

На кадрах видно, что сильнее всего пострадала передняя часть транспортного средства — бампер почти отвалился. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД. В аварию попали две легковые машины и «Газель».

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