Автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар на Афонской

ДТП на Афонской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Афонской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Афонской улице в Петербурге легковой автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, у дома №2. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У Тайоты не задалось утро понедельника», — написал автор записи.

На кадрах видно, что сильнее всего пострадала передняя часть транспортного средства — бампер почти отвалился. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД. В аварию попали две легковые машины и «Газель».