Автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар на Афонской

На Афонской улице в Петербурге легковой автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар.
Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, у дома №2. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«У Тайоты не задалось утро понедельника», — написал автор записи.
На кадрах видно, что сильнее всего пострадала передняя часть транспортного средства — бампер почти отвалился. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
Причины случившегося устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД. В аварию попали две легковые машины и «Газель».