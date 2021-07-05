Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД

Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 4 июля, на 26-м километре внутреннего кольца Петербургской КАД произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

На 26-м километре внутренней стороны КАД.

В аварию попали две легковые машины и «Газель». В результате происшествия пострадала женщина, которая оказалась заблокирована в иномарке, и шестилетний ребёнок, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли скорые, реанимации и спасатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

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