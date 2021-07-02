На перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП

На перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП
ДТП на перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Благодатной улицы и Московского проспекта произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

Обо всем рассказали очевидцы сегодня, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ковбой на джипе не смог оседлать трамвай, а через 10 метров на этом же перекрестке пилот тойоты догнал форд», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате первой аварии проезд для трамваев оказался затруднен. Транспортные средства отделались царапинами. Во втором ДТП обошлось также без значительных повреждений, однако участники столкновения заняли две полосы движения.

ДТП на перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На участке собралась пробка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Муринской дороге собралась гигантская пробка из-за ДТП с грузовиком.

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